«آخر ساعة» تخترق أسوار فندق «الشيراطون»





تمكنت «آخر ساعة» من اختراق فندق «الشيراطون» الذي بدأ العد التنازلي لموعد تدشينه حيث تحصلنا على صور حصرية من قلب الصرح السياحي الجديد في بونة قبل أن يفتح أبوابه لزبائنه والذي يتميز بمرافق ترفيهية على غرار المسبح،ملعب التنس، و حظيرة سيارات ضخمة. يتميز بهو الاستقبال بشساعته ويمكن مشاهدته من كل الزوايا كالمطعم أو من «الكافيتريا»، أما القاعة البيضاوية التي تتواجد بمحاذاة مدخل الفندق فيوجد بها قاعة مؤتمرات ضخمة وقاعة اجتماعات وفي السطح فوق قاعة المؤتمرات يوجد مسبح وهو المسبح الوحيد في الفندق ولا يتضمن «الشيراطون» مسبحا ساخنا، ويتضمن الفندق قاعة رياضية بها معدات خاصة برياضة رفع الأثقال، أما فيما يخص الجانب الترفيهي فيوجد ملعب تنس في قلب الفندق ومرقص وحانة فخمة، كما تتميز غرف الفندق بكبر مساحتها ويوجد جناح رئاسي به غرف فخمة، ويطل «الشيراطون» على كامل المدينة ويمكن لزبائنه أن يستمتعوا بزرقة البحر خاصة أن غرفه تقابل ميناء عنابة،وتبقى جهة المدينة القديمة النقطة السوداء الوحيدة المقابلة للفندق وتحتاج لتحويله إلى مكان أثري يزوره السياح لأنها تمثل هوية مدينة عنابة ويجب الحفاظ عليها، وتعتبر «آخر ساعة» الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي تمكنت من اختراق أسوار «الشيراطون» الذي يترقب العنابيون موعد افتتاحه بفارغ الصبر خاصة أنه سيصبح من أفخم الفنادق في المدينة وسينافس بقية الفنادق من أجل استقطاب أكبر عدد من الزبائن خاصة أن غرفه منجزة بطريقة متطورة تستعمل في الفنادق الفخمة المتواجدة في وسط المدينة والتي تتضمن زجاج من النوع الرفيع الذي يمنع دخول أو خروج الصوت من الغرفة، وتم الحرص في انجازه على الفخامة في كل شيء على غرار الأرائك ونوعية التجهيزات في الأروقة والطاولات.