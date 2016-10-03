توقيف مدير فرعي للري وزوجته الصيدلية يروجان المهلوسات





أوقفت مصالح الدرك الوطني بالحجار المدير الفرعي للري وزوجته الصيدلية وكذا المدعو (ب) في قضية المتاجرة وترويج المهلوسات صباح أمس.

ريم. م

تفاصيل القضية كما ذكرتها مصادر مطلعة لآخر ساعة تعود إلى الأسابيع الفارطة عندما تلقت مصالح الدرك الوطني بالحجار عدة شكاوي تتضمن إقدام المدعو (ز.ع.س) المدير الفرعي للري على مستوى دائرة الحجار ببيع حبوب مهلوسة وترويجها بدون وصفات طبية مستغلا صيدلية زوجته.حيث باشرت على إثرها ذات الجهات التحقيقات في القضية وفرضت المراقبة على الصيدلية مـحل الشكوى لتتمكن صباح أمس من توقيف المتهم الرئيسي المدعو (ز.ع.س) متلبسا في عملية بيع حوالي عشر علب من الحبوب المهلوسة للمسمى (ب) إلى جانب زوجة المتهم كونها صاحبة الاعتماد الذي فتحت به الصيدلية وتحويلهم للتحقيق على مستوى مقر فرقة الدرك الوطني بالحجار علما أن العملية أشرف عليها المسؤول الأول بفرقة الدرك الوطني بالحجار.وتفيد ذات المصادر بأنه يتداول مؤخرا بأن المدير الفرعي للري بدائرة الحجار تحول إلى مشتبه فيه في قضية الترويج للحبوب المهلوسة بطرق غير قانونية حيث تم ملاحظة أن العديد من الشباب يترددون على الصيدلية خاصة خلال ساعات متأخرة من المساء في حين وجهت بعض الجهات شكاوي إلى مصالح الدرك الوطني التي أوقفت المتهم متلبسا رفقة أحد الزبائن صباح أمس وهو ما أحدث بلبلة بوسط مدينة الحجار خاصة وأن الصيدلية تقع بالقرب من مقر فرقة الدرك الوطني .وكذا المحكمة الابتدائية بوسط مدينة الحجار في الوقت الذي تؤكد مصادر متطابقة بأن الشكاوى تعود إلى عدة أشهر وتم تفجيرها مؤخرا من خلال مباشرة التحقيق من طرف الجهات المختصة.