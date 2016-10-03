تعرض 3 أشخاص لإصابات متفاوتة خلال عملية الترحيل بأول ماي

مازوز بوعيشة

لم تمر عملية الرحيل بحي أول ماي ببلدية البوني أول أمس بردا وسلاما على السكان المستفيدين، إذ تعرض 3 أشخاص لجروح وإصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة.حيث تعرض خلال عملية الترحيل حسب مصالح الحماية المدنية كل من المدعو (ط.ي) البالغ من العمر 44 سنة لإصابات مختلفة وذلك عقب سقوطه من علو يتجاوز 2 متر، هذا وقد تعرض رجلان آخران يبلغان من العمر 40 و32 سنة لجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، وذلك بعد سقوطها من مرتفعات مختلفة، أين قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ثم نقل المتضررون منهم إلى الاستعجالات الطبية للعلاج، هذا وقد تم ترحيل أول أمس 126 عائلة مقيمة بالسكنات الفوضوية بحي 1 ماي إلى السكنات الاجتماعية الجديدة بمنطقة البركة الزرقاء ببلدية البوني، ليستمر الترحيل أمس، هذا وقد نشرت آخر ساعة في أعدادها السابقة أن بلدية البوني ستشرع بداية من الأسبوع الجاري في ترحيل 650 عائلة مقيمة في سكنات هشة وقصديرية إلى سكنات اجتماعية لائقة، حيث كانت البداية بحي 1 ماي ليرحل بعدها المستفيدون من السكنات الاجتماعية بالصرول، هذا وقد حضرت مصالح البلدية عدة وعتاد لترحيل السكان من سكناتهم القديمة الفوضوية وتهديمها وإعادة إسكانهم بالبركة الزرقاء.