مديرية التربية تستنجد بقرابة 100 أستاذ من خارج الولاية

م. مسعود

شرعت مديرية التربية بجيجل في استقبال ملفات عشرات الأساتذة الذين تم الاستنجاد بهم من خارج الولاية لسد العجز المسجل في بعض المواد وذلك في إطار السياسة الجديدة للوزارة الوصية الرامية إلى شغل المناصب الشاغرة في قطاع التربية اعتمادا على قوائم الاحتياط .وقد بدأت أولى أفواج الأساتذة الذين تم استدعاؤهم من ولايات مجاورة في الوصول إلى جيجل من أجل استلام مناصبهم في مختلف المؤسسات والتخصصات العلمية التي لم تتمكن مديرية التربية بجيجل من تغطيتها انطلاقا من قوائم الاحتياط المحلية المتواجدة بحوزتها حيث بلغ عدد الأساتذة الذين تم الاستنجاد بهم من خارج الولاية قرابة المائة أستاذ في مختلف المواد بما فيها الاجتماعيات ، الرياضيات واللغة الفرنسية ، وقد شرع في توجيه هؤلاء الأساتذة الذين قدموا من ولايات بعيدة منها البرج ، قالمة ، بسكرة ، والقائمة طويلة إلى مختلف المؤسسات التي لازالت تعاني من نقص في الأساتذة خصوصا في بعض المواد العلمية وكذا اللغات الأجنبية. وقد وجدت مديرية التربية صعوبات في إقناع بعض الأساتذة الناجحين سواء في القوائم الأساسية أو في قوائم الاحتياط بالعمل ببعض المناطق النائية خصوصا وأن أغلب الناجحين من النساء وذلك في ظل غياب النقل باتجاه هذه المناطق وصعوبة الالتحاق بالمؤسسات التي عينوا بها ، ما يفسر بقاء عدد من المناصب شاغرة إلى حدود الأسبوع الماضي لاسيما ببعض البلديات النائية والمعزولة على غرار أولاد يحيى وأولاد رابح .