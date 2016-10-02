وزارة الداخلية تضع برنامجا استعجاليا لمواجهة الفيضانات





سطرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية برنامجا استعجاليا لمواجهة الفيضانات على خلفية ما شهدته بعض ولايات الوطن خلال الأسابيع الأخيرة يتضمن إعادة تهيئة البالوعات والمجاري المائية وجهر الأودية مع وضع إستراتيجية عمل خاصة بالتنسيق مع مختلف القطاعات على رأسها مديريات الري والبلديات وكذا الديوان الوطني للأرصاد الجوية والحماية المدنية.

بوسعادة فتيحة





وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وجهت تعليمات ومراسلات لولاة الجمهورية للسهر على تطبيق البرنامج الاستعجالي وإتمامه في الوقت المحدد تحسبا لبداية تساقط الأمطار مع اقتراب فصل الشتاء خاصة فيما يتعلق بعملية إعادة تهيئة البالوعات التي سد أزيد من 80 بالمئة منها وهو ما ساهم في تشكل سيول جارفة بمجرد تساقط قطرات من الأمطار مع كل بداية فصل خريف.هذا وحسب ما تؤكده المصادر التي أوردت الخبر فإن التعليمة تحث على ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح مع الأميار أو المنتخبين كما حثت التعليمة على ضرورة أخذ النشريات الخاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية بعين الاعتبار وأخذ جميع التحضيرات اللازمة في حالة تضمنت النشريات أمطارا غزيرة عكس السنوات الفارطة إلى جانب إخطار مصالح الحماية المدنية لتجهيز المعدات الخاصة تحسبا لأي طارئ.علما أن وزارة الداخلية أطلقت المخطط الاستعجالي على خلفية ما شهدته عدة ولايات خاصة بالمناطق الجنوبية والوسطى كان آخرها الخسائر المسجلة على مستوى ولاية الأغواط وكذا خنشلة، ورقلة وبشار والتي شهدت تساقط أمطار غزيرة خلال بضع ساعات أدت إلى تشكل سيول جارفة أغرقت العديد من الأحياء وجرفت معها الرمال التي سدت البالوعات الأمر الذي عرقل حركة المرور بسبب انقطاع الطرقات وتجدر الإشارة إلى أن المناطق الجنوبية بالدرجة الأولى تشهد تكرار سيناريوهات الفيضانات مع كل بداية فصل الخريف في ظل انعدام إستراتيجية خاصة لحماية تلك المناطق التي تعرف تساقط أمطار فجائية وغزيرة في مثل هذا الوقت من كل سنة.