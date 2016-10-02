إنقاذ عائلة من خمسة أفراد من الموت بعدما حاصرتها المياه داخل قبو عمارة

م. مسعود

تمكن عناصر الحماية المدنية نهاية الأسبوع من انقاد عائلة متكونة من خمسة أفراد من موت محقق بعدما حاصرتها المياه المتدفقة داخل قبو عمارة بحي الشاطئ وسط مدينة جيجل .وحسب مصادر متطابقة فإن العائلة المتكونة من خمسة أفراد وهم الأب الكفيف والأم المريضة إضافة إلى ثلاثة أطفال كانت تقيم في قبو عمارة بالحي المذكور بعدما ضاقت بها سبل العيش ، غير أنها استفاقت في ساعة مبكرة من الصباح على السيول التي تدفقت نحو القبو الذي كانت تعيش به بفعل انفجار بعض قنوات الصرف الصحي بسبب الأمطار التي تهاطلت على المنطقة ، ومن حسن الحظ أن صرخات النجدة التي أطلقتها الوالدة لاقت استجابة سريعة من قبل سكان العمارة التي تعلو القبو الذي كان يقيم به الضحايا مما دفع بهم إلى إعلام مصالح الحماية المدنية التي تدخلت لإنقاذ المعنيين من موت محقق ، حيث اضطر عناصر الحماية لفتح ثقب بجدار القبو الذي غمرته المياه لإخراج الأطفال الثلاثة ووالديهما الذين كانوا في وضعية صحية ونفسية صعبة ، ليتم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على سلامتهم قبل تحويلهم إلى أحد المراقد بالمحطة الغربية لنقل المسافرين في انتظار إيجاد مكان دائم لإيوائهم .هذا وقد ناشدت العائلة التي توجد في حالة جد مزرية أهل الخير بالولاية إلى إيجاد مسكن ولو مؤقت للإقامة به وحماية أطفالها الثلاث من الموت بردا في انتظار تحرك السلطات لإيواء هذه العائلة التي أظناها الفقر والحاجة في بلد العزة والكرامة .