مطرودون في الطورين الثانوي والمتوسط يطالبون بإعادة إدماجهم

طالب العديد من أولياء التلاميذ المطرودين، في الطورين الثانوي و المتوسط بولاية قسنطينة، بالسماح لأبنائهم بالتسجيل مجددا في المؤسسات التربوية، وأضافوا بأن طرد التلاميذ يعتبر منافيا للقوانين المعمول بها وطنيا، كما هدد أولياء التلاميذ بتصعيد اللهجة ورفع انشغالهم إلى أعلى المستويات في حال لم تجد مطالبهم آذانا صاغية.وعلى صعيد آخر تشهد عدد من المدارس بالمدينة الجديدة علي منجلي اكتظاظا، دفع بالإدارة إلى اللجوء لنظام الدوامين، و عبّر العديد من أولياء التلاميذ ، عن استيائهم الشديد من إجراءات الطرد التي اتخذتها المؤسسات التربوية ضد أبنائهم، على الرغم من إعادتهم للبكالوريا مرة واحدة و صغر سنهم الذي لا يؤهلهم لولوج الحياة المهنية، بحسب تعبيرهم، محّملين القائمين على مجال التربية، مسؤولية ما وصفوه بضياع مستقبل أبنائهم، كما حذروا من خطر ما أسموه بالتسرب المبكر للتلاميذ من المدارس، مناشدين مديرية التربية بالتدخل و منح أبنائهم فرصة أخرى، على حد قولهم، مصدر مسؤول لمديرية التربية، أوضح بأن القانون يمنع التلاميذ الذين تجاوزت أعمارهم 16 سنة من إعادة السنة، إلا في حالة توفر فائض من المقاعد البيداغوجية، لافتا إلى أن المؤسسات التربوية تعاني من قلتها، كما أوضح بأن مجلس الأساتذة هو الذي يملك صلاحية إعطاء التلميذ فرصة إعادة السنة من عدمه، مشيرا إلى أن مديرية التربية لم تمنح وثيقة الأمر بالتسجيل لأي كان، حيث أنها تركت صلاحية اتخاذ القرار للقائمين على المؤسسات

جمال بوعكاز