أويحيى يجس نبض القاعدة “ الآرانداوية” بجيجل





حل أمس الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بجيحل أحمد أويحيى بجيجل من أجل تنشيط لقاء مع قاعدة هذا الحزب بعاصمة الكورنيش وهو اللقاء الذي لم توجه الدعوة للصحافة المحلية لحضوره وتغطيته وذلك في خرجة غير مسبوقة لحزب “ الآرندي” .وقد حل أويحيى صبيحة السبت بعاصمة الكورنيش من أجل ملاقاة مناضلي ونشطاء الآرندي بجيجل ، قبل أن تتم برمجة لقاء مع هؤلاء بدار الثقافة وهو اللقاء الذي أدرجه المتابعون للشأن السياسي بعاصمة الكورنيش في خانة جس الأمين العام لحزب الآرندي لنبض قاعدته بولاية جيجل تأهبا للتشريعيات المقبلة التي ستقام مبدئيا شهر أفريل من العام المقبل لاسيما في ظل التململ الكبير الذي ضرب صفوف حزب أويحيى بولاية جيجل خلال الأشهر الماضية وكذا الصراعات والانشقاقات التي فاحت رائحتها وسط محيط ثاني أحزاب السلطة بعاصمة الكورنيش .هذا وقد سبقت زيارة أويحيى إلى ولاية جيجل بزيارات مماثلة لمسؤولي وأمناء عدد من التشكيلات السياسية البارزة والذين توالت زياراتهم لعاصمة الكورنيش خلال الأسابيع الأخيرة تحضيرا للتشريعيات المقبلة التي بدأ العد العكسي لها منذ أشهر وذلك موازاة مع الزيارات الوزارية التي حظيت بها الولاية خلال الأيام الأخيرة والتي عكست الزخم الكبير الذي باتت تحظى به هذه الأخيرة في ظل الرهانات الهامة التي تنتظر التجسيد إما على الصعيد السياسي أو الاقتصادي والتي تشكل عاصمة الكورنيش رقما صعبا في معادلتها في ظل المشاريع الهامة التي استفادت منها والتي باتت محل استثمار سياسي من قبل أكثر من جهة.

م. مسعود