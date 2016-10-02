الداخلية تدعو المواطنين البالغين 18 سنة إلى تسجيل أنفسهم

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين سن الثامنة عشر كاملة إلى تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم”تحسبا للمواعد الانتخابية القادمة، مشيرة إلى انطلاق عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية عبر كامل بلديات الوطن والتي ستستمر إلى غاية نهاية الشهر الجاري.هذا وشددت ذات الجهة على ضرورة تقرب الناخبين الذين قاموا بتغيير مقر إقامتهم إلى بلدية مقر الإقامة الجديدة لتسجيل أسمائهم بهذه الأخيرة عقب شطب أنفسهم من بلديتهم الأصلية ، حيث تتطلب هذه العملية ضرورة إرفاق المعني بالأمر وهو بصدد التسجيل ببطاقة هويته وأي وثيقة تثبت إقامته.ولهذا الغرض أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة طيلة أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة ونصف مساء، ما عادا يوم الجمعة الذي يعتبر يوم عطلة للمشرفين على العملية.هذا وستتكفل المكاتب المذكورة باستقبال طلبات التسجيل في القوائم الانتخابية المتضمنة لجملة من الوثائق على غرار بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، وثيقة تثبت إقامة المسجل كعقد الملكية أو عقد الإيجار أو وصل الكهرباء والغاز وشهادة الشطب من القائمة الانتخابية للبلدية الأصلية بالنسبة للناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم للتسجيل ببلدية مقر إقامتهم الجديد

سارة.ش