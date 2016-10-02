عمال و إدارة التعاونية الفلاحية للإنتاج الحيواني يطالبون بلجنة تحقيق

استغل أمس العديد من عمال و مجلس إدارة التعاونية الفلاحية للإنتاج الحيواني واد القصب بسكيكدة احتفالية اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي في دورته الـ 23 التي أقيمت بعين شرشار للاحتجاج على وضعية التعاونية التي تنهار يوما بعد يوم أمام صمت مديرية الفلاحة و المصالح المعنية التي التزمت الصمت إزاء وضعية إحدى أهم التعاونيات الفلاحية في الوطن و التي باتت على حافة الإفلاس.الاحتجاج كان بصورة عفوية من قبل عمال التعاونية القدامى الذين منهم من فضل التقاعد المبكر و منهم من لا يزال متمسكا بالتعاونية التي كانت تحتوي على العديد من الوحدات الإنتاجية التي هي محل شكوك كبيرة في استغلالها من قبل بعض الأطراف التي تقول بأنها شرعية بالرغم من فصل مصالح الفلاحة في القضية بتأكيدها عدم شرعيتهم وأكدت شرعية مجلس الإدارة الحالي الذي لم يستطع دخول مقر التعاونية بواد القصب مند سنوات، بسبب رفض الجهات المختصة التدخل و استعمال صلاحياتها القانونية لإخراج الجماعة التي يقولون بأنها غير شرعية ولا تحوز على أي اعتماد غير أنها تواصل استغلال غير الشرعي لممتلكات التعاونية. عمال التعاونية طالبوا بلجنة تحقيق تقف عند أوضاع التعاونية وإعادة الأمور إلى نصابها من أجل المصلحة العامة.

حياة بودينار