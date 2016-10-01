بوشوارب يعلن عن تشكيل فوج عمل لوضع آليات تنظيم قطاع السيارات المستعملة





عادل أمين

أعلن وزير الصناعة والمناجم “عبد السلام بوشوارب” عن تشكيل فوج عمل حاليا لوضع آليات تنظيم قطاع سوق السيارات المستعملة.مشيرا أول أمس في تصريح للصحافة أن التحضير لهذا العمل تم منذ شهرين من الآن أي قبل إعلان وزير التجارة “بختي بلعايب” عن قرار الحكومة بالسماح لوكلاء السيارات ببيع السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات.وأكد “بوشوارب” أن الإعلان عن المرسوم التنفيذي المنظم للقطاع سيتم الكشف عنه لاحقا بعد انتهاء فوج العمل من وضع كل الترتيبات والنصوص المنظمة للقطاع على غرار ما عرف في السنوات الفارطة مع قطاع السيارات الجديدة وعلى رأس تلك الضوابط الضمانات وحقوق الزبائن عند وكلاء السيارات والتي سيتم تقييدها في دفتر الشروط.وحسب مصادر مطلعة فإن الزبائن ستمنح لهم نفس الضمانات والحقوق الموجودة حاليا بقطاع السيارات الجديدة والمشار إليها في المرسوم التنفيذي على غرار أنه يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم المنظم لنشاط الوكلاء ولدفتر الشروط ويجب أن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية الخاص بالسيارة ثابتا وغير قابل للتعديل والتحسين عند الزيادة خلال مدة صلاحية الطلب ويجب أن تسلم السيارة بمجمل المفاتيح ومثلث التحذير ويلزم الوكيل بتحرير السعر باحتساب كل الرسوم وفي حالة طلب الوكيل دفعا مسبقا عند تحرير الطلبية لا يمكن أن يتجاوز قيمة الـ 10 بالمئة من سعر البيع باحتساب الرسوم بالإضافة إلى احترام آجال التسليم التي يشير المرسوم التنفيذي لقطاع السيارات الجديدة على ألا تتعدى الـ 45 يوما غير أنه يمكن تمديد ذلك باتفاق الطرفين بتحرير وثيقة مكتوبة وفي حالة عدم احترام الآجال يعاد التنسيق للزبون أو المبلغ الإجمالي المدفوع مع التعويض.