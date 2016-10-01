المديرية العامة للأمن الوطني توفد لجنة تحقيق لكشف ملابسات الحادث





أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني لجنة تحقيق من المفتشية الجهوية للشرطة بقسنطينة للوقوف على ملابسات حادثة وفاة المدعو (ع.ل) 40 سنة داخل مقر الأمن الحضري السابع بعدما تم توقيفه من قبل مجموعة من المواطنين على مستوى حي الميناديا بوسط مدينة عنابة على خلفية قيامه بالاحتيال على عجوز والاستيلاء على أموالها عندما كانت بصدد مغادرة المركز البريدي بذات الحي

بوسعادة فتيحة





اللجنة تحقق مع ضابط وعون شرطة في القضية





وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن التحقيقات الأولية انطلقت على مستوى مصالح الأمن الحضري السابع المكان الذي شهد الحادثة حيث تم سماع أقوال ضابط وعون شرطة كانا يشرفان على العمل أو يمارسان مهامهما يوم الحادث على مستوى الجهة المعنية بالتحقيق مع الموقوفين بجرائم السرقة وما تبعها على مستوى إقليم اختصاص الأمن الحضري وذلك حتى مساء يوم الخميس الفارط في انتظار توسيع دائرة التحقيقات إلى جميع الأعوان والضباط المشاركين بعملية إلقاء القبض على المدعو (ع.ل) بداية من موقع توقيفه على مستوى حي الميناديا إلى غاية وصوله مقر الأمن الحضري السابع علما أن مصالح الأمن الحضري حسب ما جاء في تصريحات رئيس أمن ولاية عنابة خلال الندوة الصحفية يوم الثلاثاء الفارط قد علمت بالقضية في حدود الساعة منتصف النهار وخمس دقائق تم بعدها تم نقل المتهم و تحويله إلى مقر الأمن أين لفظ أنفاسه الأخيرة.





اللجنة تطلب نسخة من كاميرات المراقبة بمكان الحادث





كشفت ذات المصادر بأن لجنة التحقيق التي حلت بولاية عنابة طالبت بنسخة عن كاميرات المراقبة الخاصة بمكان الحادثة لإثبات مدى تعرض المتهم للضرب المبرح من قبل المواطنين الذي أقدموا على مساعدة العجوز التي بدأت بالصراخ عندما تعرضت للسرقة من قبل المتهم بوضح النهار أثناء خروجها من المركز البريدي بالميناديا وهو الموقف الذي يعتبر عاديا حسب شهود عيان بالحي في حين تؤكد عائلة المتهم بأن جثته التي تم استلامها لا تحمل أية علامات عنف باستثناء ضربة واحدة أو علامة على مستوى اليد إلى جانب أثار التشريح التي خضعت لها جثة (ع.ل) على مستوى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد إلى جانب المعاينة التي قامت بها مصالح الحماية المدنية على جسد المتهم قبل وفاته بربع ساعة والتي تؤكد حسب تصريحات مدير الأمن الولائي بعنابة بأن الجاني لم يكن يعاني من أية إصابة ملفتة للنظر وتستدعي التدخل العاجل لإسعافه حيث كان حسب تقرير الحماية المدنية في حالة طبيعية جدا.





الضحية كان يعاني من ألم في الصدر قبل وفاته





حسب تصريحات المتواجدين بمكان الحادث وأثناء عملية توقيف المتهم حاول أن يلفت انتباه المتواجدين بأنه كان يعاني من ألم في صدره بالضبط على مستوى القلب كما أفادت به المصادر التي أوردت الخبر حيث أكدت بأن الجاني أعلم المتواجدين بأنه يعاني من ألم بقلبه لكن موقفه كمتهم إلى جانب السوابق المسجلة ضده لم تشفع له خاصة وأن جميع المتهمين الذي يتم توقيفهم يتبعون نفس الأسلوب وهو ما جعل الجميع يصنف حديثه في خانة محاولة الإفلات من العقاب قبل أن يفارق الحياة بشكل طبيعي حسب التقرير الأول الصادر عن مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة بعد عملية تشريح الجثة.