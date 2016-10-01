“أكثر من 60بالمائة من عمليات الاختلاس سببها أخطاء يرتكبها الزبائن”





مايا.س

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون أول أمس أن أكثر من 60 بالمائة من عمليات الاختلاس المسجلة في أرصدة زبائن بريد الجزائر راجعة إلى أخطاء أو إهمال المواطنين مستبعدة مسؤولية موظفي الشركة في هذه العمليات،وأوضحت فرعون في إجابتها على سؤال عضو مجلس الأمة حول تورط عمال بريد الجزائر في عمليات الاختلاس التي تمس أرصدة الزبائن أن أكثر من 60 بالمائة من الحالات المسجلة سببها حسب نتائج التحقيقات أخطاء يرتكبها الزبائن خلال تعبئة الصكوك أو ضياعها داعية إلى عدم تحميل موظفي المؤسسة المسؤولية”، وأشارت بهذا الخصوص أن 64 ألف مليار دينار هو حجم المعاملات المالية السنوية لبريد الجزائر” التي هي مؤسسة ذات خدمة عمومية بامتياز وأن حالات الاختلاس المسجلة لا تمثل نسبة كبيرة ويتم العمل على القضاء عليها،وأضافت في هذا الإطار أن استحداث “نظام إنذار” الزبائن هاتفيا عن كل عمليات السحب في رصيده سيمكن من الانتهاء من مثل هذه الممارسات كما سيساهم مركز بنك المعلومات الذي دشن في الأيام الماضية في تأمين الأرصدة وحمايتها من القرصنة والاختلاس،من جهة أخرى كشفت عن شروع مؤسسة بريد الجزائر في إطار عصرنة خدماتها في تكوين موظفيها خاصة رؤساء المكاتب مضيفة أن 24 ألف موظف في بريد الجزائر سيستفيدون من دورات تدريبية مع نهاية سنة 2018 ، وردها عن سؤال متعلق بتأخر مصادقة الجزائر على اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول الجريمة الالكترونية أن الجزائر ترافع في إطار الاتحاد الإفريقي من أجل منع استعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة في أمور تتعلق بالإرهاب والحرب.