تنظيمات طلابية تناشد وزيرالتعليم العالي بالتدخل

على خلفية تراكم المشاكل و الغياب شبه التام للأمن الداخلي على مستوى أغلب الكليات و هو ما أدى إلى دخول الغرباء الحرم الجامعي و تعرض الطلاب إلى جملة من التجاوزات لاسيما منها الضرب و السرقة و المعاكسات وكذا عدم توفر الإقامة الجامعية على جملة من الضروريات طالبت أربع تنظيمات بجامعة 08 ماي 45 بقالمة وزير التعليم العالي التدخل السريع و الفعلي لوضع حد للعوائق التي قال عنها أصحاب البيان والذي تحوز جريدة “آخر ساعة “ على نسخة منه أنها تقف حاجزا و مانعا في وجه الطلاب والتي لخصوها في عدم توفر الإقامة الجامعية على جملة من الضروريات الهامة و الحساسة، وكذا الغياب شبه التام للأمن الداخلي على مستوى أغلب الكليات وهو ما أدى إلى دخول الغرباء الحرم الجامعي و تعرض الطلاب إلى جملة من التجاوزات لاسيما منها الضرب و السرقة و المعاكسات و بخصوص الجانب الاجتماعي فقد قال في شأنه أصحاب البيان أنه يوجد نقص فادح و عجز كبير تشهده مديرية الخدمات الجامعية في وسائل النقل بالرغم من وجود حوالي 28 حافلة لنقل الطلبة إلا أن الطالب مازال يتأخر عن مواقيت دراسته بسبب عدم استعمالها كلها و غياب التنظيم و عدم احترام مواقيت الانطلاق و التوقف وفي جانب الإيواء و الإطعام فقد قال أصحاب البيان أنه ورغم وجود إمكانيات الإقامة على مستوى إقامات شاغرة إلا أنه يوجد عدم توازن في توزيع المقيمين على مستوى الإقامات الجامعية أما بخصوص الإطعام فقد وصفوه بالرديء ،و يضيف أصحاب البيان بان سياسة التقشف التي أقرتها الحكومة مؤخرا طبقت حتى على أطوار الماستر وذلك بتقليص نسبته لهذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية مضيفين أن الجامعة فتحت من خلال موقعها الالكتروني أزيد من 66 تخصص في طور الماستر واستحداث العديد من التخصصات و هو ما دفع بالطلبة إلى التوجه إلى تلك الاختصاصات الجديدة كون الحظوظ بها مرتفعة للظفر بمقعد بيداغوجي لكن يقول البيان في الحقيقة عكس ذلك تمام حيث تم إلغاء أغلبية التخصصات المستحدثة والمقدرة بحوالي 19 تخصصا

ل.عزالدين