الأفافاس يحيي الذكرى 53 لتأسيسه بتنظيم عدة أنشطة





نظمت فيدرالية ولاية تيزي وزو لحزب جبهة القوى الاشتراكية أول أمس، بمناسبة مرور 53 سنة على تأسيس حزب الزعيم الراحل الحسين “آيت احمد “ و بهذه المناسبة تم تنظيم عدة أنشطة مختلفة من خلال وضع إكليل من الزهور بمقبرة مدوحة بتيزي وزو ترحما على أرواح الشهداء الأبرار كما سيتواصل اليوم السبت برنامج الاحتفال بالذكرى 53 للتأسيس تحت شعار “الوفاء والالتزام” من أجل مواصلة نضال حسين آيت احمد وجبهة القوى الاشتراكية من أجل جزائر سيدة وحرة وديمقراطية واجتماعية.و حسب المشرفين على تنظيم هذه التظاهرة فإن الكلمتين المكتوبتين في الشعار “الوفاء والالتزام” يلخصان وحدهما الإرث الهائل والمسؤولية الثقيلة التي تركها “ حسين آيت أحمد.”وتحمل هذه المسؤولية التاريخية الوفاء لعهد نوفمبر والصومام والوفاء للنضال، من أجل مبادئ وفكر حسين آيت أحمد و الالتزام بالحفاظ على السيادة الوطنية،و على الوحدة و السلامة الترابية والتناغم الاجتماعي للجزائر

خليل سعاد