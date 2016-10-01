القضاء على 05 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة بباتنة





تمكن ظهر الخميس الماضي أفراد الجيش الوطني الشعبي من القضاء على خمسة إرهابيين، وذلك بجبل وستيلي ببلدية لارباع غربي بلدية تازولت التابعة لولاية باتنة، هذا كما تمكنت ذات القوات من استرجاع بندقية رشاشة من نوع “ آر بي كا” وأربع بندقيات من نوع كلاشينكوف، وكمية معتبرة من الذخيرة، وفي نفس العملية فقد تم تدمير 06 مخابئ كانت تحوي مؤونة للجماعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة وكذا ألغاما تقليدية الصنع، هذا وحسب مصادر موثوقة فإن عملية التمشيط لا تزال متواصلة للقضاء على بقية العناصر الإرهابية التي لاذت بالفرار بجبال وستيلي

شوشان.ح