الجمارك توجه ضربة موجعة للمستوردين المتحايلين على القانون





مازوز بوعيشة





قامت مصالح الجمارك بعنابة في الفترة الأخيرة بعملية إحصاء ومراقبة واسعة للحاويات التي تجاوزت مدة مكوثها في مساحات ومخازن الإيداع الجمركي الآجال القانونية للبضائع والمقدرة بشهرين و21 يوما، وذلك تطبيقا لتعليمات المدير العام للجمارك.حيث شملت عملية الفحص والمراقبة الجمركية للحاويات منذ انطلاقها حسب تصريحات رئيس أقسام الجمارك بعنابة “محافظي رضا” والمدير الفرعي للإعلام و الاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك “فاتح تازير” ، 86 حاوية من مختلف الأحجام،فيما لا تزال 90 حاوية في انتظار فحصها بعد إتمام الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة في هذا المجال، هذا وقد أدت عملية المراقبة إلى تسجيل عدة مخالفات جمركية على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد وذلك عقب تخليهم عن بضائعهم المستوردة و عدم التصريح بها.





حجز 9816 كلغ من المعسل وأكثر من 5000 سروال جينز





أسفرت عملية المراقبة التي قامت بها مصالح الجمارك على مستوى ميناء عنابة في الآونة الأخيرة عن حجز حاوية مصرح بها على أنها تحتوي على ملابس ،وعند فحصها الدقيق من طرف أعوان الجمارك تبين أنها تحتوي على 409 طرد بها 9816 كلغ من مادة المعسل ، وهي مادة محظورة وممنوعة من الاستيراد، كما تم حجز 5328 سروالا من نوع جينز خاص بالبنات ، حيث كانت هذه البضاعة المحجوزة مخبأة بإحكام داخل الحاوية، أين تقدر قيمة البضاعة في السوق الداخلي بأكثر من 8 ملايين دينار جزائري، ترتب عنها غرامة مالية تقدر قيمتها بنفس قيمة البضاعة في السوق الداخلي، دون احتساب مخالفات الصرف، أين تم تحرير ملف منازعة للبضاعة المحجوزة المصنعة بدولة الإمارات ضد المستورد.





أكثر من 54000 هاتف نقال تحجز داخل حاوية





من جهة أخرى أفضت عملية المراقبة التي شنتها مصالح الجمارك بعنابة على الحاويات التي تجاوزت مدة مكوثها في مساحات ومخازن الإيداع الجمركي الآجال القانونية، إلى حجز حاوية مصرح بها من طرف المستورد في بيان حمولتها على أنها تحتوي على ملابس، وعند فتحها وتفتيشها تبين أن البضاعة المصرح بها ليست هي البضاعة الموجودة داخل الحاوية، إذ اتضح أن الحاوية تحتوي على 54502 هاتف نقال من أنواع وماركات مختلفة على غرار سامسونغ ، وسوني وغيرها، وعلى الفور تم حجز السلعة لأنها بضاعة تخضع لرخص إدارية خاصة ، وتحرير ملف قضائي ضد المستورد، هذا وتقدر قيمة البضاعة في السوق الداخلي بـ 96 مليون دينار جزائري،ترتبت عنها غرامة مالية بنفس قيمة البضاعة المحجوزة في السوق الداخلي إضافة إلى مخالفات الصرف.





حجز 17000 وحدة من مواد التجميل مخبأة بإحكام داخل حاوية





هذا وقد تم حجز 17 ألف وحدة من مواد التجميل، كانت مخبأة بإحكام داخل حاوية مصرح بها من طرف المستورد على أنها تحتوي على أثاث منزلي،حسب ما جاء في بيان الحمولة ، وعند فتحها وفحصها الجيد من طرف أعوان الجمارك عقب استيفاء مكوثها في مساحات ومخازن الإيداع الجمركي الآجال القانونية، تبين أنها تحتوي على مواد متعددة للتجميل مثل غسيل الشعر ، علب التلوين ومعالجة الشعر، أين قدرت السلع المحجوزة بـ 17 ألف وحدة ، هذا وقد حددت القيمة المالية للمحجوزات من مواد التجميل في السوق الداخلي بـ 10 ملايين دينار جزائري ،ترتب عليها غرامة مالية بنفس قيمة المحجوزات في السوق الداخلي مع تحرير ملف منازعة قضائية ضد المستورد.





450مليون دينار جزائري قيمة العملة الصعبة التي حولت إلى الخارج





أما عن مخالفات الصرف فقد ترتب على السلع المحجوزة تحويل عملة صعبة إلى الخارج، قدرت قيمتها المالية بما لا يقل عن 450 مليون دينار جزائري” أي 45 مليار سنتيم”،وهو ما يساوي أربع مرات قيمة البضاعة المحجوزة في السوق الداخلي.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحصيلة من المحجوزات تعبر عن المجهودات المتواصلة التي تقوم بها مصالح الجمارك بعنابة للتصدي والحد من كل محاولات الغش و جرائم التهريب بشتى أنواعها التي تنخر الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية، حيث تدخل عملية المراقبة والفحص هذه في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي 2016ـ2019 الموضوع من طرف المدير العام للجمارك.