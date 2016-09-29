ماذا سيقول سعداني في اجتماع الأحد للمكتب السياسي؟





بعد غياب دام أزيد من 04 أشهر عن المشهد السياسي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني “عمار سعداني” الأمر الذي فتح معه باب الإشاعات والتأويلات عن اقتراب رحيل سعداني من الأمانة العامة للأفلان أعلن أمس الأربعاء العضو المكلف بالإعلام “حسين خلدون” عن عقد اجتماع يوم الأحد المقبل للمكتب السياسي بإشراف “سعداني وذلك بمقر الحزب بحيدرة.من جهتها هونت المعارضة من هذه الخرجة الجديدة للأمين العام للأفلان وشرعت في ترويج إشاعات تتحدث عن اعتزام مؤيدي “سعداني” تنظيم تجمع شعبي حاشد بالقاعة البيضاوية لمساندة أمين عام الأفلان وسواء كان هذا الخبر صحيحا أو خاطئا فإن كل المتتبعين والمراقبين للشأن السياسي والذين خاضوا كثيرا في التحليل خلال الأشهر الماضية عن أسباب غياب عمار سعداني ينتظرون ما سيقوله الأخير خلال اجتماع المكتب السياسي لوسائل الإعلام فهل سيرد سعداني على بيان مجموعة المجاهدين الذين طالبوا بتنحيته من الأمانة العامة للأفلان؟ وهل سيتحدث أيضا عن الإرتباك الذي تعرفه الوزارة الأولى بعد تصريحات وزيري الفلاحة والتجارة؟ وغيرها من الأسئلة التي ينتظر الإجابة عنها في حالة ظهور سعداني مطلع الشهر المقبل تزامنا مع الإعلان عن لقاء ثان سيشرف عليه سعداني في الخامس أكتوبر القادم بفندق الرياض مع أمناء المحافظات واللجان الولائية لتسيير شؤون المحافظات، اللقاء الذي حسب ما سرب من داخل بيت الحزب العتيد يدور حول عملية تجديد بطاقات الانخراط للمناضلين بالقسمات والتحضير للإنتخابات التشريعية المقبلة.

عادل أمين