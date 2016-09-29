وزارة النقل والأشغال العمومية تشرع في إزالة نقاط تقاطع القطارات





كشفت مصادر (مطلعة) بالمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية عن برنامج لوزارة النقل والأشغال العمومية يهدف إلى إزالة كل نقاط تقاطع خطوط السكك الحديدية لتفادي وقوع مزيد من الحوادث المأساوية على غرار ما عرفته ولاية بومرداس إثر اصطدام قطارين ببعضها البعض مما خلف قتلى وجرحى في صفوف العمال والمسافرين.وحسب مصادرنا فإن البرنامج يشمل مرحلتين الأولى بحدف 94 نقطة تقاطع بين خطوط السكك الحديدية والثاني 34 نقطة أي يقدر العدد الإجمالي للنقاط التي سيتم إزالتها 128 نقطة تقاطع بالعديد من ولايات الوطن وإستنادا لذات المصادر فإنه سيتم تعويض تلك النقاط بإنجاز نقاط مرور وعبور علوية وأرضية لتفادي وقوع الحوادث وفي سياق متصل تم الشروع في إنجاز نقاط مراقبة بالسكك الحديدية غير المحروسة التي تسببت في إزهاق أرواح الأبرياء على غرار ما عرفته ولاية عنابة أين تحولت العديد من المناطق إلى نقاط للموت خاصة تلك الموجودة بالمحيط العمراني في المقابل لا تزال نقاط أخرى بدون مراقبة وعلى سبيل المثال بولاية عنابة فإن أكثر من 20 ألف نسمة موجودة ابتداء من حي عين الشهود بالبوني إلى منطقة واد زياد بواد العنب بدون حراسة حيث أن خط السكك الحديدية يمر عبر عين الشهود، الصرول، واد النيل، واد زياد وحي الصرول لوحده به 03 نقاط كبرى غير محروسة تعبرها يوميا مئات من المركبات وحافلات النقل الحضري وكانت جمعيات قد طالبت بإنجاز نقاط مراقبة بالسكك الحديدية غير المحروسة لوضع حد لمجازر القطارات.

عادل أمين