المرضى بقصر الصبيحي يناشدون السلطات لتحسين ظروف العلاج

أحمد زهار

يناشد عدد من سكان بلدية قصر الصبيحي الذين يقصدون العيادة متعددة الخدمات قصد تلقي العلاج والمعاينات الطبية والي أم البواقي للتدخل قصد تحسين ظروف العلاج التي تدهورت بشكل كبير في ظل غياب ابسط ضروريات الخدمات الصحية المقدمة لهم بهذا المرفق الوحيد بالبلدية الواقعة في آخر نقطة شمال شرق عاصمة الولاية أم البواقي بنحو 30 كلم حيث صرح هؤلاء أنهم كلما قصدوا العيادة لتلقي العلاج أين يمنح لهم الطبيب وصفة خاصة بإجراء بعض التحاليل أو إجراء الأشعة أو تلقي حقنة لتخفيف الآلام باتوا يصطدمون بعبارة (مكان والو في العيادة) في إشارة إلى انعدام وسائل العمل الطبية (كالأشعة .) وبعض أنواع من التحاليل الطبية وجهاز تصوير القلب ويضيف المعنيون أن تدهور الوضع الصحي بهذا المرفق وصل إلى حدود انعدام الإبر الخاصة بارتفاع الحرارة وانسداد القصبات الهوائية مما يحتم عليهم نقل مرضاهم خاصة الأطفال بواسطة سيارات لفرود إلى بلدية تاملوكة وعين ببوش وما تكلفه المهمة من مشاق صحية ومادية .وبخصوص طب الأسنان أفاد المرضى أن الطبيب موجود لكن الجهاز الجديد الذي تدعمت به العيادة والمتمثل في جهاز تعقيم أدوات العلاج معطل من جهتهم الطاقم الطبي وشبه الطبي أكدوا فعلا انعدام بعض وسائل العمل بالعيادة التي من المفروض أنها مصنفة كنقطة استعجالات 24على 24 ساعة إلا أن حادث تعرض المعدات الطبية إلى عطب بفعل صاعقة رعدية ضربت المنطقة على حد قولهم .جعلهم محل سخط وغضب عديد المرضى .وهو الأمر الذي أكده مسؤول العيادة .. بينما مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأم البواقي ورغم اتصالنا به إلا انه تعذر علينا معرفة رأيه في الوضعية المتدهورة لقطاعه ببلدية قصر الصبيحي .