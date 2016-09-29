احتراق 4 خلايا في المحول الذي يزود مدينة عنابة بالكهرباء





مازوز بوعيشة

اندلع صباح أمس حريق ذو طابع كهربائي بالمحول الرئيسي للضغط العالي والمتوسط و الذي يزود مدينة عنابة بالكهرباء المتواجد بحي سيبوس ببلدية عنابة حيث خلف هذا الأخير احتراق 4 خلايا من مجموع 20 خلية للتوتر العالي والمتوسط دون أن يخلف أية خسائر بشرية تذكر. تفاصيل الحادثة واستنادا إلى ما نقله المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بعنابة الرائد حميد بلهوشي أن مصالحه تدخلت أمس في حدود الساعة الحادية عشر وبضع دقائق لإخماد حريق شب ببناية متكونة من طابق سفلي وطابق أرضي وآخر علوي يتواجد به المحول الرئيسي للضغط العالي والمتوسط الذي يزود مدينة عنابة بالكهرباء والمنتج لطاقة كهربائية تتراوح ما بين 30 ألف و60 ألف فولط والمتكون من 20 خلية، حيث تمكنت ذات العناصر من إخماد الحريق ومنعه من الانتشار إلى باقي خلايا المحول الذي التهمت النيران 4 خلايا منه إضافة إلى التوصيلات الكهربائية الخاصة بها فيما أنقدت 16 خلية الباقية. هذا وقد أنقدت المصالح سالفة الذكر ورشة بما تحتويه من معدات وأجهزة مختلفة إضافة إلى إنقاذها للمكاتب الإدارية المتواجدة بالطابق الأول للشركة. هذا وأضاف ذات المتحدث أن مصالح الحماية المدنية قد تدخلت في الوقت المناسب وإلا كانت الكارثة أكبد خاصة وأن مصالح سونلغاز لم تتمكن من إخماد الحريق. وتجدر الإشارة إلى أن العملية شارك فيها 25 عون حماية مدنية مجهزين بـ 8 آليات إطفاء بمختلف الأوزان والأحجام بحضور مدير الحماية المدنية بالنيابة وإطارات من شركة سونلغاز من جهتها مصالح الأمن المختصة إقليميا فتحت تحقيقا في ملابسات الحادثة والأسباب المؤدية لها والتي لا تزال غامضة لحد كتابة هذه الأسطر.