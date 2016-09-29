مكتتبو كناب ايمو ينظمون وقفة احتجاجية بالمدينة الجديدة

اعتصم صبيحة أمس العشرات من مكتتبي سكنات» كناب إيمو» أمام مقر كناب ايمو بالمدينة الجديدة علي منجلي، رافعين جملة من المطالب، يأتي في مقدمتها الفصل والإسراع في تسليم السكنات الجاهزة، خاصة وأن هذه القضية» ازدادت تعقيدا مع مرور الوقت»، حسب ما أكده بعض المكتتبين.وعبر المحتجون لآخر ساعة عن معاناتهم وجددوا نداءاتهم للسلطات المحلية وكذا والي الولاية للتدخل الشخصي والفوري من أجل تسليمهم حقهم المهضوم منذ سنة 2006، مؤكدين أن صبرهم طال ونفذ خاصة وأن الأشغال به شبه منتهية بنسبة 98 بالمائة ولم تتبق إلا التهيئة الخارجية، وأكد المعتصمون أن هناك العديد منهم يعانون مشاكل اجتماعية وإنسانية جراء هذا التماطل، فبعد أن كانت هذه السكنات بصيص الأمل لهم صارت مع مرور الوقت نقمة عليهم.

جمال بوعكاز