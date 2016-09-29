بوطرفة يؤكد أن الجزائر ستواصل مسار انتقالها الطاقوي





أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أمس الأربعاء أن الجزائر ستواصل مسار انتقالها الطاقوي مضيفا بأنه سيتم إطلاق برنامج لإنتاج 4.000 ميغاواط للكهرباء الكهروضوئية نهاية السنة الجارية، وأشار السيد بوطرفة خلال ندوة صحفية في ختام أشغال الاجتماع 15 لمنتدى الطاقة الدولي أن الجزائر بصدد مواصلة مسار انتقالها الطاقوي موضحا بأنه تم تشغيل محطات كهروضوئية ذات قدرة 300 ميغاواط في 2016، وقال الوزير «نحن نعمل من اجل ذلك.هناك مشاريع في الخدمة ذات 300 ميغاواط في المحطات الكهروضوئية و سيتم قريبا إطلاق برنامج ذو قدرة 4.000 ميغا واط«، وفي نفس السياق أضاف بوطرفة أن قضية الانتقال الطاقوي قد شكلت احد المحاور المهمة خلال أشغال الاجتماع 15 للمنتدى الدولي للطاقة. «هناك اتفاق (على مستوى المنتدى) حول ضرورة العمل بالانتقال الطاقوي«.، وأكد بوطرفة على إجماع المشاركين على «بقاء المحروقات كطاقة ضرورية» قائلا بان كل الأطراف تقر في الوقت الحالي «بان الوضع الحالي للسوق لا يجب أن يؤثر سلبيا على الانتقال الطاقوي«، وفيما يخص وضع سوق المحروقات قال السيد بوطرفة خلال الندوة، الصحفية التي جرت بحضور الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي خيانشنغ سون أن الأسعار الحالية للنفط لا تخدم لا المنتجين و لا المستهلكين، «لا يمكن مواصلة الاستثمارات ببرميل بترول اقل من 50 دولار ليضيف بان «الاستثمارات النفطية العالمية قد انخفضت بنسبة 50 بالمائة منذ 2015 بسبب هبوط الأسعار. كنتيجة لذلك المنتجون والمستهلكون متفقون على ضرورة إيجاد حلول بديلة من اجل تنظيم السوق و التحكم في الطلب و ضمان استقرار الأسعار«.، للتذكير فان الاجتماع 15 للمنتدى الدولي للطاقة الذي جرى الثلاثاء و الأربعاء في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال جمع ممثلين عن 52 بلدا من بينهم وزراء مسؤولون عن 18 شركة 28 شركة نفطية وغازية و قامت الأطراف الجزائرية بمحادثات من اجل شراكات محتملة.و سيجرى الاجتماع المقبل للمنتدى الدولي للطاقة بالهند في 2018 والتنظيم سيكون مشتركا مع الصين و كوريا الجنوبية.

وحيد هاني