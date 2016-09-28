«إلغاء صفقة إنجاز 500 سكن بجمعة حسين من شركة باتيمطال ومنحها لشركة أجنبية»





توزيع 700 سكن عدل ببوخضرة 3 نهاية هذا العام استدعاء مكتتبي عدل 2 قريبا لدفع المستحقات

حورية فارح





كشف حمروش عبد الله المدير الجهوي لوكالة تحسين السكن وتطويره عدل بعنابة أن كل الحصص السكنية الجاهزة والمنجزة من قبل الوكالة في إطار صيغة البيع بالإيجار سيتم توزيعها على المستفيدين منها بحسب المواعيد وقد جاء هذا التصريح على حفل تسليم مفاتيح سكنات عدل 1 على أصحابها أي مكتتبي سنتي 2001-2002 بمقر ولاية عنابة وتحت إشراف يوسف شرفة والي عنابة وبحضور كل السلطات الولائية والمحلية .





تسليم 392 مسكن عدل بالكاليتوسة ببرحال





قامت صبيحة أمس الأحد السلطات الولائية بعملية توزيع المفاتيح رفقة قرارات وعقود الاستفادة من سكنات عدل 1 على أصحابها والمقدرة بـ 392 مسكنا متبقيا من حصة 900 مسكن عدل بالكاليتوسة بعدما تم منح 508 مسكنا للمستفيدين من هذه الحصة المنجزة في إطار صيغة البيع بالإيجار وذلك وسط أجواء احتفالية وبحضور كل السلطات حيث قام الوالي بتهنئة المستفيدين والذين بدورهم عبروا عن فرحتهم حيث صرحت إحدى السيدات بأنها قد تحصلت على سكنها بعد عناء وشقاء وطول انتظار لمدة 15 سنة والآن تفاجأت بالخبر السار وتسلمت مفاتيح شقتها لتقول «بعد كل هذا هان علي كل هذا الانتظار الحمد الله على كل حال وعقبال للباقي إن شاء الله» كما عبر لنا أحد المستفيدين عن فرحته قائلا: «وأخيرا انتهى كابوس البحث عن مكان للسكن وقضية الإيجار عند الخواص بعدما تحصلت على شقتي« وأما بخصوص باقي الحصص فقد أكد المدير الجهوي أنه سيتم توزيع 2416 وحدة سكنية في إطار البيع بالإيجار بولاية عنابة خلال سنة .2016





منح صفقة إنجاز 500 وحدة سكنية بجمعة حسين لشركة أجنبية





صرح المدير الجهوي لوكالة عدل بأن الوكالة قد قامت بإلغاء صفقة إنجاز 500 وحدة سكنية بمنطقة جمعة حسين من عند شركة الإنجاز باتيمطال ومنحها لشركة إنجاز أجنبية هي الآن بصدد إتمام الإجراءات على أن تشرع في عملية الإنجاز في أواخر شهر أكتوبر المقبل.





الأشغال بحصة 1163 وحدة سكنية ببوخضرة متقدمة





أكد المتحدث بأن الأشغال على مستوى حصة 1163 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار على مستوى منطقة بوخضرة 3 والتي كانت في إطار تساهمي تابعة لعدل جد متقدمة حيث أنه سيتم تسليم 700 مسكن في نهاية العام الجاري والباقي في الثلاثي الأول من سنة 2017 كما سيتم تسليم 750 مسكن عدل بذراع الريش قريبا على المكتتبين.





استدعاء مكتتبي عدل 2 لدفع المستحقات قريبا





ومن جهة أخرى فقد صرح المدير الجهوي أنه بعد تسليم المفاتيح على مكتتبي عدل سنتي 2001-2002 والانتهاء منها سيتم الشروع في استدعاء مكتتبي برنامج عدل 2 أي الذين قاموا بالتسجيل في البرنامج سنة 2013 وقاموا بدفع القسط الأول من مستحقات السكن في انتظار دفع القسط الثاني حيث أن عدد المكتتبين في هذا البرنامج يقدر بـ 16835 مكتتبا على مستوى ولاية عنابة.