المستثمر يكشف أن مطالب عائلات واد الذهب كانت تعجيزية





سليمان.ر

تقدم المستثمر الذي يتواجد في خلاف مع عائلات في حي واد الذهب إلى مكتب “آخر ساعة” وأكد المتحدث أنه استفاد فعلا من حق الامتياز على الأراضي الخاصة التابعة لأملاك الدولة لانجاز سكنات ترقوية ومحلات تجارية وخدماتية سنة 2014، وأكد أنه يتحدى كل من يقدم دليلا كتابيا يكشف تعهده لأي جهة من الجهات بإسكان العائلات ، وأضاف أنه يقوم بدفع الضرائب وبقي ينتظر موعد خروج العائلات من المكان وهو ما كبده خسائر فادحة بسبب تعطل المشروع لأنه مرتبط بالوقت منذ حصولهم عن حق الامتياز ورخصة الهدم ورخصة البناء،كما يقوم بدفع المستحقات المترتبة على مديرية أملاك الدولة والضرائب والضمان الاجتماعي واقترح عليهم تقديم سكنات لائقة لكن تم رفض اقتراحه وقدم له السكان شروط تعجيزية والبعض منهم اشترط نيل قيمة مالية لمغادرة المكان وآخرون طلبوا منزلا كبيرا في وسط المدينة –حسب كلام المستثمر-وقرر هذا الأخير اللجوء إلى العدالة وأكد أنه قام بمقاضاة عائلة واحدة فقط من أصل 3 عائلات حتى يغيروا موقفهم.