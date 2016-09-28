تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب سيارات ليبية فاخرة إلى الجزائر

عادل أمين

تمكنت مصالح الأمن التونسية مؤخرا من تفكيك شبكة دولية من ثلاث جنسيات (جزائرية، تونسية وليبية ) متخصصة في تهريب سيارات فاخرة ليبية إلى الجزائر عبر العبور على التراب التونسي قبل بيعها في الجزائر . وقالت وسائل إعلام تونسية الاثنين أن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بتاجروين لليوم الثاني على التوالي نجحت في حجز سيارة ليبية رابعة كانت ستهرب إلى التراب الجزائري من جهة قلعة سنان.وأكدت ذات المصادر أن السيارة المحجوزة الجديدة من نوع «كيا» حسب المعاينة الأولية. من جهتها جريدة الشروق التونسية ونقلا عن مصدر أمني أكدت بأن المهربين يتكونون من تونسيين وجزائريين وليبيين وينشطون ضمن شبكة لتهريب السيارات الفاخرة إلى الجزائر.ويتزامن هذا مع الإجراءات الأمنية المشددة على الحدود البرية مع دول الجوار على غرار ليبيا وتونس من قبل أفراد الجيش الوطني الشعبي وباقي المصالح الأمنية التي تهدف إلى إحباط أي محاولات للتهريب إلى داخل البلاد على طول الحدود وتلك المجهودات مكنت من حجز العشرات من السيارات رباعية الدفع الفاخرة والمسروقة من دول أوربية والتي حاول المهربون إدخالها للبلاد عبر الحدود البرية بغرض إعادة بيعها في ولايات الجنوب والشرق بوثائق مزورة حيث تم تقديم أصحابها للجهات القضائية.