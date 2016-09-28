فرار 03 قاصرات من مركز إعادة التربية بنات بتبسة





علمت آخر ساعة من مصادر عليمة، أن 03 بنات قاصرات أعمارهن دون السادسة عشر قد تمكن من الفرار مساء أول أمس، من مركز إعادة التأهيل بنات الكائن مقره بحي 04 مارس بمدينة تبسة، وأفادت ذات المصادر أن مصالح أمن ولاية تبسة قد فتحت تحقيقا عميقا للكشف عن الأسباب التي جعلتهن يقدمن على الفرار والطريقة التي سمحت لهن بذلك قبل أن تشن الشرطة حملة بحث واسعة من أجل إعادتهن إلى هذا المركز، ولحد الآن تبقى مجريات التحقيق قائمة في هذه القضية والبحث متواصل لإيجادهن سالمات دون أن يحدث لهن أي مكروه. الحمزة سفيان