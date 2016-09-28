الإفراج عن قائمة المستفيدين من 182 سكن اجتماعي بالحمادية

تم نهار أمس إشهار قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي المقدرة ب182 حصة ببلدية الحمادية جنوب برج بوعريريج حيث تم تهدئة بعض المحرومين من الاستفادة من قبل المصالح الأمنية ونقلهم إلى المسؤولين من أجل إسماع صوتهم، حيث تم بالمجلس البلدي استقبال المحتجين وسماع انشغالاتهم في تعليقاتهم عن القائمة الاسمية للمستفيدين، أجمع أغلبهم على أن القائمة ضمت أسماء في حاجة ماسة كونهم يعانون من أزمة سكن خانقة وجلهم يعانون من البطالة ومحدودية الأجر بالنسبة للموظفين، كما ضمت القائمة العديد من الأرامل والنساء المطلقات، الشيء الذي ساهم في طرح الرضى في أوساط المواطنين على عكس ما كان يحدث خلال القوائم السابقة.

ع.موسى