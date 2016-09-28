دراسة دقيقة للطلبات وإمكانية سحب بعض السكنات من المستفيدين

علمت آخر ساعة من مصادر جد مقربة من دائرة الخروب بولاية قسنطينة أن مصالحها استقبلت ما يفوق الألف طعن عقب نشر قائمة السكن الاجتماعي الأسبوع الماضي، فيما أكد نفس المصدر بأن تاريخ إيداع الطعون سينتهي مع نهاية الأسبوع الجاري. وقد أكد نفس المصدر أن عملية استقبال الطعون انطلقت فعليا منذ بداية الأسبوع الجاري، أين شهد مقر الدائرة توافدا مستمرا للمواطنين والمحتجين الراغبين في إيداعها، خاصة أن مصالحه أعلنت عن فتح مكتب للطعون، التي تخص أصحاب الطلبات الذين لم يتم إدراج أسمائهم في القائمة المؤقتة المُعلن عنها ويرون بأن هناك إجحافا في حقهم، حيث أضاف في هذا السياق، أنه قد تم استقبال ما يفوق 1000 طعن، للتذكير أن القائمة المؤقتة للسكن الاجتماعي بالخروب، تم نشرها يوم الأربعاء الماضي على صفحات أحد اليوميات العمومية، و ضمّت 1384 استفادة كمرحلة أولى، في انتظار نشر قوائم أخرى كل 3 أو 4 أشهر إلى غاية بلوغ الحصة الإجمالية المقدرة بـ 5150 وحدة معنية بالتوزيع على مراحل حسب تصريح سابق لرئيس الدائرة السيد بوطارة، و الذي أوضح أن عملية تسليم المفاتيح بالنسبة للقائمة الأولى، ستكون بعد حوالي 6 أشهر، و ذلك بسبب تواصل أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة و كذا التهيئة الخارجية، أما بخصوص موعد الإفراج عن القائمة الثانية، قال رئيس الدائرة أنه سيُعلن عنها في وقتها.

جمال بوعكاز