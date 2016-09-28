لجنة وزارية تحقق في قطاع الشباب والرياضة

حلت قبل يومين لجنة وزارية بولاية أم البواقي للوقوف على واقع قطاع الشباب والرياضة وحلت بعض القضايا العالقة المترسبة منذ أشهر والتي أثرت بشكل كبير على تطور القطاع وتقدمه نحو الأحسن خلال الفترة الأخيرة بفعل التسيب واللامبالاة وغياب الضمائر الحية في تسيير شؤون هذا القطاع الذي يعد جد مهم في نظر السلطات العليا والوزارة المعنية على وجه الخصوص وحسب مصادر فإن اللجنة تكون قد أوفدت من قبل الرجل الأول في القطاع بناءا على طلب مدير الشباب والرياضة المعين مؤخرا والذي يكون قد تاه وظل السبيل في كواليس مصطنعة من قبل من يسمون أنفسهم إطارات الشباب والرياضة على حد سواء . وتضيف مصادرنا أن اللجنة شرعت في عقد لقاءات استماع ضمت رؤوساء مصالح ومفتشين محليين بالقطاع إلى جانب مدير ديوان مؤسسات الشباب ومدير المركبات الرياضية لتتسع اللقاءات إلى نقابة القطاع وأطراف أخرى لها علاقة بوضع خريطة طريق سهلة تسمح للمدير الجديد بانتهاجها بعد أن كان القطاع بحسب مصادر عليمة يسير وفق منظور الفوضى والعشوائية أي بعبارة أخرى دعه يسير والبركة على الله . حتى أضحى القطاع يعيش بمختلف مؤسساته في حالة من التعفن بفعل عوامل عدة منها غياب التواصل والتنسيق بين مختلف الشركاء وهي العلاقة المتشنجة التي باتت تشكل حزاما ناسفا قد يأتي على الأخضر واليابس

أحمد زهار