إستدعاء إطارات وعمال ببلدية عنابة للتحقيق بالمحكمة الإبتدائية

بوسعادة فتيحة

وكذا المهندس المسؤول والمكلف بمتابعة مشروع تجديد أروقة واد فرشة للتحقيق في قضية تبديد المال العام على إثر الدعوة التي كانت قد أودعتها بلدية عنابة على خلفية اختفاء معدات كهرومنزلية تابعة للشركة الوطنية للمعدات الكهرومنزلية من الأروقة السابقة بواد الفرشة.تفاصيل القضية التي كانت محل تحقيق من طرف مصالح أمن دائرة اختصاص الحدث يعود إلى تاريخ انطلاق أشغال تهيئة الأروقة السابقة بواد الفرشة والتي اكتشف بعدها اختفاء معدات كهرومنزلية تابعة للشركة الوطنية (أونابام) كانت متواجدة على مستوى الأروقة أين أقدمت على إثرها مصالح بلدية عنابة على رفع دعوى قضائية خاصة وأن المقاول المشرف على الأشغال يعتبر المسؤول الأول عن تعيين الحراسة بالأروقة بعد إنطلاق الأشغال مباشرة لحماية الأملاك التي كانت بداخلها الأمر الذي استدعى فتح تحقيق في القضية بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية بعنابة لكشف ملابسات الحادث وجر العديد من الأسماء للتحقيق بين متهمين وشهود وبعد انتهاء التحقيقات الأولية تم تحويل الملف إلى قاضي التحقيق لدى محكمة دائرة الاختصاص أين تم على إثرها جدولة القضية للتحقيق وتوجيه الاستدعاءات لجميع الأطراف التي وردت أسماؤها في التحقيقات الأولية للمثول أمام قاضي التحقيق يومي الرابع والخامس من شهر أكتوبر القادم وقد أسندت التحقيقات الأولية حسب ما أفادت به مصادر آخر ساعة مبدئيا تهمة تبديد المال العام لجميع المتهمين في القضية في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية وتكيف القضية فيما بعد.