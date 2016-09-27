شكيب خليل : “ أسعار النفط ستصل لـ 60 دولارا خلال 2017 “





أبدى الوزير السابق للطاقة ولمناجم شكيب خليل تفاؤلا كبيرا بخصوص نجاح المؤتمر الدولي للطاقة بالجزائر والذي يجمع أعضاء منظمة من أوبك ومن خارجها، شكيب خليل أكد بخصوص الموضوع بان كبار المنتجين ليست لهم أية فائدة لزيادة الإنتاج وربح حصص أخرى في الأسواق، وهو مؤشر إيجابي يمهد الطريق لإتفاق أعضاء المنظمة على تجميد الإنتاج وهو أسهل قرار يمكن اتخاذه في لقاء الجزائر لإعادة ور الاعتبار لأسعار النفط . وحسب شكيب خليل دائما فإن أي قرار يتخذ بشأن تجميد الإنتاج أو تخفيضه سيرفع من أسعار البترول من دولار إلى دولارين قبل أن يساهم بشكل مباشر في تحديد أسعار النفط مستقبلا، مؤكدا أن أسعار النفط قد تصل إلى 60 دولار في نهاية 2017 بسبب تزايد الطلب، ويضيف نفس المتحدث بأنه من الغريب أن تؤثر السياسة في قرارات المنظمة مؤكدا أن هذه التجاذبات لم تحصل حتى عند اندلاع الحرب بين العراق وإيران في الماضي.

أ. ن