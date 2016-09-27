وزارة التربية تفرج عن رزنامة العطل للسنة الدراسية الجديدة





أفرجت وزارة التربية الوطنية أمس عن الرزنامة الجديدة للعطل المدرسية للسنة الدراسية 2017/2016 وتاريخ الدخول المدرسي 2018/2017. وتحدد رزنامة العطل المدرسية كالتالي:

- عطلة الخريف من يوم الخميس 27 أكتوبر 2016 إلى يوم الأربعاء 02 نوفمبر صباحا في جميع مناطق الوطن.

- عطلة الشتاء من يوم الخميس 22 ديسمبر 2016 مساء إلى يوم الاثنين 02 جانفي 2017 صباحا.

- عطلة الربيع في جميع المناطق من يوم الخميس 16 مارس 2017 إلى غاية يوم الأحد 02 أفريل.

- عطلة الصيف في جميع المناطق من يوم الخميس 06 جويلية 2017 مساء بالنسبة للأساتذة والمعلمين.

وحسب وزارة التربية الوطنية فإن عطلة الصيف تبدأ للإداريين بعد الإنتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الإمتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي وتحدد كالتالي:

- المنطقتان الأولى والثانية: إبتداء من يوم الخميس 20 جويلية 2017 مساء.

المنطقة الثالثة: ابتداء من يوم الخميس 13 جويلية 2017 مساء.

وشددت الوزارة على ضرورة مشاركة المعلمين والأساتذة والإداريين في تأطير الامتحانات والمسابقات والعمليات التكوينية كما يجب أن تضمن المداومة على مستوى المؤسسات التعليمية خلال عطلة الصيف.

كما يحدد تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2018/2017 لجميع المناطق كالتالي:

- الموظفون والإداريون: الأربعاء 23 أوت 2017

- المعلمون والأساتذة: الإثنين 28 أوت 2017

- التلاميذ: الأحد 03 سبتمبر .2017

عادل أمين