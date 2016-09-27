وزارة التكوين تلغي الغلاف المالي الخاص بالمطاعم من ميزانية 2017/2016

ألغت وزارة التكوين المهني والتمهين الغلاف المالي الموجه للمطاعم من الميزانية العامة الخاصة بالموسم الدراسي لسنة 2016/2017 وذلك حسبما ذكرته مصادر مطلعة لآخر ساعة التي أكدت بأن العملية تدخل في إطار سياسة التقشف التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 /2017 وذلك حسب ما ذكرته وقد وجهت الوزارة الوصية تعليمات خاصة على شكل مراسلات إلى جميع المديرين الولائيين تتضمن إلغاء نظام نصف الداخلي الذي كان يمكن المتربصين من الحصول على وجبة الغذاء مقابل مبلغ لا يتعدى 10 دج وكذا غلق جميع المطاعم على مستوى المعاهد ومراكز التكوين المهني عبر الوطن وقد اقتطعت الوزارة المبالغ التي كانت توجه لمختلف الولايات لضمان عملية تزويد المطاعم بالمواد الغذائية وكذا دفع رواتب عمال المطاعم كما تم تقليص الميزانية العامة الموجهة لمختلف مراكز التكوين المهني خاصة المتعلقة باقتناء المعدات الموجهة لبعض التخصصات كالفلاحة والإعلام الآلي أين كانت تخصص ميزانية لشراء جرارات صغيرة ومعدات فلاحية وكذا بعض الحيوانات إلى جانب معدات الإعلام الآلي حيث تضمنت تعليمة الوزارة ضرورة الحفاظ على المعدات القديمة وعدم توجيه أي طلب للحصول على معدات جديدة. وتدخل الإجراءات حسب ذات المصادر التي أوردت الخبر في إطار سياسة التقشف التي تنطلق بداية من العام أو الموسم الجاري والتي قلصت من ميزانيات العديد من الوزارات من بينها وزارة التكوين المهني.

بوسعادة فتيحة