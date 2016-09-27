أحكام بالحبس في حق المتورطين





أدانت محكمة الجنح بسكيكدة 16 شخصا بتهم التجمهر غير المرخص و مجابهة القوة العمومية و التعدي على أفرادها وعرقلة تنفيذ أمر قضائي ، لتقضي بحبسهم بين ستة أشهر و سنة حبسا نافذا. وكان أفراد القوة العمومية قد ألقوا القبض منذ أيام على المتهمين بمنطقة الأغواط بقرية واد القصب عند قيامهم بتنفيذ أمر تهديم بناية فوضوية حولها صاحبها لمجموعة من المحلات و رغم صدور أمر بالتهديم إلا أن مجموعة من الأشخاص اعترضوا الجرافات وشكلوا حاجزا بشريا بحجة أن المخبزة هي الوحيدة بالمنطقة، قبل أن يرشقوا رجال الدرك بالحجارة ، ووسط انزلاق الوضع اضطر رجال القوة العمومية لاستخدام الغازات المسيلة للدموع ما أدى لحدوث حالات إغماء، عقبها كر وفر بين الدرك و المواطنين قبل أن يتم القبض على 16 شخصا بينهم صاحب البناية. وذكرت مصادر أن صاحب البناية تلقى عدة إعذارات بضرورة إخلائها لكونها غير شرعية لكنه التزم الصمت، في حين برر هو الأمر بتلقيه وعودا بتسوية وضعية بنايته. وخلال جلسة المحاكمة نفى جميع المتهمين تواجدهم بمكان الحادث يوم الاحتجاج، واعتبروا أنفسهم ضحايا وسط الفوضى التي ميزت عملية التهديم.

حياة بودينار