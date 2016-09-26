مستثمر يخرج عائلات إلى الشارع في حي واد الذهب بعنابة





السكان يتضامنون معهم ويغلقون الطريق

قام مستثمر بإخراج 3 عائلات بكاملها إلى الشارع في حي واد الذهب بعد أن استفاد من حق الامتياز على الأراضي الخاصة التابعة لأملاك الدولة الموجهة لانجاز سكنات ترقوية ومحلات تجارية وخدماتية





سليمان رفاس

وتعهد بإسكان الشاغرين للعقار قبل الشروع في انجاز المشروع لكنه قام بمتابعة هذه العائلات قضائيا وهو ما سمح له بإخراجهم من بيوتهم باستعمال القوة العمومية مستعملا حق الامتياز كذريعة،وحسبما أكده السكان لـ “آخر ساعة” فإنهم يقطنون في هذا السكن منذ سنة 1980 عندما كانت الشركة اسمها “لوناكو” وتم تصفية الشركة وتم تسليم العقار لمصلحة أملاك الدولة التي بدورها قامت بمنح حق الامتياز لهذا المستثمر،ووجد السكان أنفسهم بين ليلة وضحاها في الشارع حيث اضطروا للبقاء في الشارع بعد تدخل القوة العمومية من أجل إخراجهم من بيوتهم التي أقاموا فيها لأزيد من 36 سنة،وتضامن معهم السكان أمس حيث قاموا بغلق الطريق وطالبوا من الجهات المعنية في عنابة التدخل وإنصافهم في قضيتهم مؤكدين أنه كان من المفروض أن يقوم المستثمر بإسكانهم كما تم الاتفاق عليه مع أملاك الدولة قبل استفادته من حق الامتياز واعتبروا أنه من غير المنطقي أن يكونوا ككبش فداء في هذه القضية وأن يجدوا أنفسهم دون مأوى بسبب عدم تطبيق المستثمر لما كان متفقا عليه،وأكدت هذه العائلات أنها وجدت نفسها في رحلة البحث عن المحامين من أجل استرجاعها حقها.