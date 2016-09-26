الدرك الوطني يوقف 4 شبان يقومون بصناعة قوارب «الحرقة» بشطايبي في عنابة





قامت مصالح الدرك الوطني ببلدية شطايبي ولاية عنابة أول أمس بتوقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 26 سنة في غابة شاطئ الرمال الذهبية يقومون بصناعة السفن والقوارب غير الشرعية التي تستعمل في «الحرقة» حيث تم حجز كميات كبيرة من اللوح والخشب ومعدات خاصة تستعمل في صناعة القوارب، وقامت مصالح الدرك الوطني بالتحقيق مع الموقفين من أجل كشف هوية المتورطين معهم في صناعة قوارب الموت، وتأتي هذه العمليات ضمن الحملات التي تقوم بها المصالح الأمنية من أجل محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بعد أن أصبحت في الفترة الأخيرة عنابة عاصمة «الحرقة»، وخلقت شبكات جديدة مختصة في صناعة القوارب وتنظيم رحلات «الحرقة»، وقد كشفت «آخر ساعة» في أعدادها السابقة توقيف شاب مغترب يقطن في حي «جوانو» متورط في قضية تنظيم رحلات «الحرقة».

سليمان رفاس