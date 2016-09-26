بطاطا غير صالحة للإستهلاك تروج بالأسواق المحلية





بوسعادة فتيحة

يتداول خلال الأسابيع الأخيرة عبر مختلف الأسواق بطاطا ذات نوعية رديئة غير صالحة للاستهلاك حسبما أكده العديد من المواطنين خاصة بالنسبة للنوعية التي يتم عرضها بعربات متنقلة تجوب مختلف الأحياء بثمن لا يفوق 30 دج للكيلوغرام الواحد.وحسبما أفاد به بعض التجار على مستوى أسواق التجزئة وكذا محلات بيع الخضر والفواكه فإن السبب الرئيسي في تحول حبات البطاطا التي تحمل طعما خاصا ولونا يميل إلى الأصفر من الداخل وتحمل لون قشور قاتم هو طريقة التخزين التي تكون غير مطابقة للمواصفات المعمول بها خاصة وأن البطاطا عرضت بالأسواق تزامنا مع موسم نهاية محصول العام الفارط وبداية ظهور المحصول الجديد الذي يعرض ما بين 50 و60 دج للكيلوغرام الواحد وتلجأ العديد من العائلات إلى شراء البطاطا القديمة التي تم تخزينها من فائض محصول العام الفارط بسبب فارق الثمن حيث تعرض الأولى بـ 200 دج لكل خمس كيلوغرامات في حين أن كيلوغرام واحد من البطاطا الجديدة أو بداية محصول الموسم الجاري تعرض بما لا يقل عن 50 دج في حين أن أغلب العائلات ترمي معظم الكميات التي تشتريها من محصول العام الفارط بسبب رداءة الإنتاج والطعم الخاص كما أنها تنضج بصعوبة عكس المحصول الجديد إلى جانب رائحة التراب التي تنبعث من بعض الحبوب التي بدأت تظهر عليها جذور وبالتالي عدم صلاحياتها للاستهلاك وتجدر الإشارة إلى أن فلاحين أكدوا لآخر ساعة بأن البطاطا التي تعرف بالأسواق منذ شهر أو أكثر هي بطاطا خزنت بطرق منافية لقوانين التخزين مما أدى إلى ظهور جذور علما أن البطاطا التي تخزن جيدا لا تظهر عليها أي علامات تختلف عن البطاطا الجديدة باستثناء اللون الخارجي وفي حالة تعرضها للهواء أو الضوء فإنها تتحول مع الوقت إلى حبات غير صالحة للاستهلاك عن طريق ظهور جذور وكذا تحول لونها إلى اللون الأصفر كما تفقد الكثير من الماء.