تفكيك أخطر شبكة لترويج الحبوب المهلوسة في عنابة

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عادل أمين

تمكنت المصلحة الجهوية لمحاربة المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات بالحجار نهاية الأسبوع من تفكيك نشاط شبكة مختصة في ترويج الكيف والحبوب المهلوسة تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين الـ 30 و45 سنة ينحدرون من ولايتي عنابة وباتنة حيث تم ضبط أكثر من 15 ألف قرص مهلوس وحجز 03 سيارات كانت تستغل من طرف أفراد العصابة في ترويج السموم مع حجز أزيد من 180 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة بالمخدرات وحسب مصادرنا جاءت عملية التوقيف إثر ورود معلومات مؤكدة تشير إلى وجود تحركات مشبوهة لأحد البارونات بحي ديدوش مراد الدي يحوز على كمية معتبرة من المهلوسات والتي تم تخزينها في المنزل العائلي لتوزيعها على بعض المروجين ليتم ترصد تحركات المشتبه فيه وبعد الحصول على ادن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار تمت مداهمة المنزل أين تم العثور على 1300 قرص مهلوسا وبعد التحقيق معه اعترف ببقية شركائه ليتم اقتحام منزل أحدهم وتم العثور على 4600 قرص من نوع “ كيتيل” قبل أن يتم توقيف متورط ثالث يقطن بحي النخيل وبعد تفتيش المنزل تم حجز أزيد من 10 آلاف قرص مهلوس ليتم انجاز ملف قضائي في حقهم وتحويلهم صباح أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.