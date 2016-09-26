أنباء عن توقيف الإمام من طرف مصالح الأمن وإحالته على العدالة





جمال بوعكاز

علمت آخر ساعة من مصادر جد مقربة ومطلعة على قضية تورط إمام مسجد الفتح الواقع بتحصيص المنار في مدينة ماسينيسا بقسنطينة، في قضية سلب السكان قرابة مليارين و500 مليون سنتيم، أن الإمام قد أوقف، فيما مثل أمام وكيل الجمهورية يوم الخميس الماضي مساءا أين تأجلت محاكمته إلى الأسبوع المقبل بسبب التعمق أكثر في التحقيق.وفي نفس السياق فقد أكد الضحايا أن الإمام المعني و بعد وصوله إلى الخروب يوم الأربعاء برفقة مجموعة من أقاربه في خطوة لإيجاد تسوية ودية للقضية، تم توقيفه من طرف مصالح الأمن التي فتشت منزله قبل سويعات من عملية التوقيف، التي جاءت بناءا على الشكوى التي تقدم بها 6 ضحايا منذ حوالي أسبوعين، تضمنت اتهامهم للإمام بسلبهم مبالغ مالية ضخمة قاربت قيمتها الإجمالية 2 مليار و 500 مليون سنتيم، كون عدد الضحايا أكبر من ذلك على حد قولهم، علما أن الإمام المنحدر من ولاية أدرار، اختفى عن الأنظار منذ 28 أوت الماضي تاركا زوجة و 3 أبناء.