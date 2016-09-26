التأكيد على ضرورة التسهيل في إنشاء المؤسسات الصغيرة

احتضنت أمس ولاية عنابة ملتقى حول واقع ومستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، حيث شارك في هذا اللقاء العديد من الخبراء الاقتصاديين والفاعلين في هذا القطاع، حيث تم طرح العديد من القضايا للنقاش، على الآفاق الكبيرة لهذا القطاع الذي من الممكن أن يضمن عشرات الآلاف من مناصب الشغل، كما تم التأكيد على ضرورة إزالة كل العقبات من أمام خريجي الجامعات من أجل إطلاق مشاريعهم الخاصة، هذا وتطرق الحاضرون أيضا إلى المشاكل التي تقف في وجه هذا القطاع ومن بين بعض الإجراءات التي رأى البعض بأنها بيروقراطية ويتوجب القضاء عليها.

وليد. هـ