03 منهم ينحدرون من ولاية تبسة

الدرك يسترجع 04 أطفال بمحطة نقل المسافرين بعنابة

25.09.2016

 

تمكنت فرقة حماية الأحداث التابعة لمصالح الدرك الوطني بعنابة وعلى اثر دورية بإقليم ولاية عنابة بتاريخ الـ 23 سبتمبر الجاري من استرجاع 04 أطفال أعمارهم 15 سنة وسط محطة النقل البري لنقل المسافرين الكائنة بحي 01 ماي بلدية البوني ولاية عنابة كانوا محل بحث من طرف عائلاتهم مند الـ 22 من الشهر الجاري ليتم التعرف عليهم من خلال النشرية الصادرة من طرف مصالح الدرك الوطني لتتم مراقبتهم لمدة قصيرة والتأكد بأنهم وحدهم دون مرافق وعلى الفور تم التوجه نحوهم ليتبين أنهم بالفعل تائهون وبعد مطابقة بياناتهم ومواصفاتهم مع النشرية الصادرة اتضح أن 03 منهم ينحدرون من ولاية تبسة والرابع من قسنطينة ليتم التكفل الصحي و المعنوي بهم ونقلهم إلى مقر الفرقة ومباشرة عمليات التحري التي أفضت إلى الاتصال بدويهم من طرف إقليم الاختصاص .  

  عادل أمين

 

 

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