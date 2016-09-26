الدرك يسترجع 04 أطفال بمحطة نقل المسافرين بعنابة

تمكنت فرقة حماية الأحداث التابعة لمصالح الدرك الوطني بعنابة وعلى اثر دورية بإقليم ولاية عنابة بتاريخ الـ 23 سبتمبر الجاري من استرجاع 04 أطفال أعمارهم 15 سنة وسط محطة النقل البري لنقل المسافرين الكائنة بحي 01 ماي بلدية البوني ولاية عنابة كانوا محل بحث من طرف عائلاتهم مند الـ 22 من الشهر الجاري ليتم التعرف عليهم من خلال النشرية الصادرة من طرف مصالح الدرك الوطني لتتم مراقبتهم لمدة قصيرة والتأكد بأنهم وحدهم دون مرافق وعلى الفور تم التوجه نحوهم ليتبين أنهم بالفعل تائهون وبعد مطابقة بياناتهم ومواصفاتهم مع النشرية الصادرة اتضح أن 03 منهم ينحدرون من ولاية تبسة والرابع من قسنطينة ليتم التكفل الصحي و المعنوي بهم ونقلهم إلى مقر الفرقة ومباشرة عمليات التحري التي أفضت إلى الاتصال بدويهم من طرف إقليم الاختصاص .

عادل أمين