عنابة/ فيما وضع اثنان آخران تحت الرقابة القضائية

إيداع 4 أشخاص الحبس لتورطهم في حرق القطار ببوخضرة

21.09.2016

 


أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار عشية أول أمس الاثنين بإيداع 04 أشخاص الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية ببوزعرورة فيما تم وضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية لتورطهما في أحداث الشغب التي صاحبها حرق 4 عربات للقطار بحي بوخضرة ببلدية البوني .وكانت مصالح الأمن الخارجي بحي بوخضرة قد تمكنت من توقيف 6 أشخاص يشتبه بتورطهم في أعمال الشغب والحرق التي مست عربات القطار وذلك بعد سلسلة من التحريات الأمنية وجمع للمعلومات التي قام بها أفراد الشرطة عقب وقوع الحادث مباشرة قبل أن تتمكن من تحديد هوية جميع المتورطين في عمليات الحرق والتحريض عليها . الواقعة تعود إلى ساعة قيام مجهولين بحرق 4 عربات من إجمالي عربات لقطار نقل الطلبة الرابط بين عنابة والقطب الجامعي بسيدي عمار بحي بوخضرة عقب وقوع الحادث المأساوي الذي أدى إلى وفاة (شرطي متقاعد).

 

عادل أمين

 

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