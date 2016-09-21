الأساتذة المتعاقدون يحتجون أمام مديرية التربية لإنصافهم بباتنة





احتج صباح أمس عشرات الأساتذة المتعاقدين بولاية باتنة أمام مديرية التربية للولاية، مطالبين من خلال احتجاجهم هذا الجهات المعنية وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال بالوفاء بالوعود التي تلقاها الأساتذة المتعاقدون عشية الإعلان عن مسابقة التوظيف في سلك التعليم منذ أشهر، بعد أن امتنع هؤلاء المتعاقدين عن المشاركة وطالبوا آنذاك بتوظيفهم واحتساب الخبرة المهنية لديهم، غير أن القرار القاضي بتوظيف وكذا استدعاء المترشحين المصنفين في القائمة الاحتياطية أثار غضب الأساتذة المتعاقدين الذين وجدوا أنفسهم دون عمل، بعد المدة التي قضوها في التعليم كمتعاقدين وما تذوقه البعض منهم من معاناة النقل خصوصا إلى المناطق النائية التي كان غالبية الأساتذة يرفضون الوصول إليها بسبب بعدها وانعدام النقل بها ، إلى جانب تأخر تسديد مستحقاتهم المالية، حيث اعتبر المحتجون هذه التضحيات كافية لإنصافهم وإعطائهم الأولوية في التوظيف واستدعائهم بدل القائمة الاحتياطية التي لم يسعفهم الحظ في أن يصنفوا ضمنها، هذا و تجمهر عدد من المتعاقدين طيلة صبيحة أمس، في انتظار إيصال انشغالهم وما سيتخذ من إجراءات في هذا الشأن.

شوشان.ح