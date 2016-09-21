ارتفاع جنوني في أسعارالبيض بالأسواق





شهدت أسعار البيض خلال الفترة الحالية ارتفاعا جنونيا عبر مختلف المحلات والأسواق حيث وصل سعر البيضة الواحدة إلى 15 دج أي أن الصفيحة ذات 30 بيضة يقدر سعرها بـ 450 دج وهذا ما أثار استياء المواطنين والمستهلكين الذين بدورهم عبروا عن ذلك منددين بظاهرة ارتفاع الأسعار التي اجتاحت مختلف المواد خاصة واسعة الاستهلاك في ظل تدهور القدرة الشرائية ومن جهتنا وللاستفسار عن القضية قمنا بجولة استطلاعية على مستوى الأسواق أين لاحظنا ارتفاع أسعار البيض مقارنة بالفترة السابقة وقد أرجع التجار الأسباب إلى ارتفاعها بالجملة إلى جانب أن هناك نقص في المنتوج وهذا ما أكده بعض الأطراف حيث أن هناك العديد من مربي الدواجن اشتكوا من ارتفاع الأغذية والأعلاف المخصصة للدواجن وهذا ما تسبب في نقص المنتوج وفي ذات السياق فقد أطلق الفايسبوكيون حملة لمقاطعة شراء البيض لمدة 10 أيام بداية من تاريخ 21 إلى 30 سبتمبر الحالي بغرض الضغط على المحتكرين لهذه المادة والتنزيل في سعرها على اعتبار أنها مادة حساسة ولا يمكنها البقاء مدة طويلة في المخازن.

حورية فارح