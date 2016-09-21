ملف التقاعد النسبي لعمال مركب الحجار على طاولة المركزية النقابية





وضعت نقابة مركب سيدار الحجار ولجنة المشاركة خطة عمل بناءا على الاجتماعات التي عقدتها مع الأمين العام للاتحاد الولائي ومسؤول التنظيم على مستوى المركزية النقابية فيما يتعلق بملف التقاعد النسبي حيث سيقومون بجمع الملفات التي تمكن من إنجاح المشروع،وكونت النقابة مجموعتين من نقابة ولجنة المشاركة بالاستعانة برئيس الطاقم الطبي للمركب ورؤساء المصلحة والمتقاعدين للاستفادة من خبراتهم السابقة في تدعيم ملف التقاعد النسبي،وتم احتواء جميع الأعمال الشاقة وتمت دراستها من جميع النواحي خاصة أن عمال عملاق الحديد يعملون في ظروف صعبة للغاية في الحديد والصلب الذي يعتبر من الصناعات الثقيلة،وتنقلت النقابة بداية هذا الأسبوع إلى العاصمة لطرح هذا الملف على المركزية النقابية وفيدرالية التعدين والميكانيك لكي يتم دراسته وطرحه على الحكومة لكي يصنف ضمن ملفات “الأعمال الشاقة” ولكي يحظى عمال المركب بامتياز التقاعد النسبي،ويعتبر ملف مركب الحجار أول ملف يضع على طاولة المركزية النقابية وفيدرالية التعدين والميكانيك ويعتبر من الملفات الثرية التي عرضت على لجنة المعاينة،وأكدت النقابة التي يرأسها نور الدين عموري أنها تبذل مجهودات كبيرة لكي يحظى عمال المركب بالتقاعد النسبي،من جهة أخرى طمأنت النقابة العمال فيما يتعلق بملف الاستثمار وأكدت أن الأعمال جارية على قدم وساق لكي تنطلق الأشغال في جميع الوحدات في الوقت المحدد لكي تقدم دفعا كبيرا لعجلة الإنتاج في المركب.

سليمان رفاس