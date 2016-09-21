توظيف أزيد من 33 ألف أستاذ في مختلف أطوار التعليم





كشف مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية أمس أنه سيتم ابتداء من اليوم فتح مسابقة استغلال القوائم الاحتياطية الوطنية للتوظيف الخاصة بالأساتذة الاحتياطيين

مازوز.ب

حيث أن مجموع المناصب الشاغرة التي سيتم استغلالها في إطار المسابقة الوطنية تقدر 33746 منصب للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة. حيث أوضح المدير أنه بعد الانتهاء من مرحلة استغلال القوائم الاحتياطية الولائية سيفتح بدءا من اليوم مسابقة استغلال القوائم الاحتياطية الوطنية للتوظيف الخاصة بالأساتذة الاحتياطيين، مبرزا أن هذه المسابقة ستكون وفق الترتيب الاستحقاقي وحسب الطور ومادة التدريس ، وفي حدود المناصب الشاغرة في كل الولايات حتى يطلع عليها مجموع المترشحين المرتبين ترتيبا استحقاقيا في القوائم الاحتياطية لإدراج رغباتهم ،وفي ذات السياق قال ذات المسؤول أن وزارة التربية ستقوم بتفعيل أرضية رقمية ممثلة في العنوان الالكترونيhttp/tawdif.education.com.dz وذلك بدءا من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري ، أين يستطيع كل مترشح مدرج في القوائم الاحتياطية الولوج برقمه السري للإطلاع على ترتيبهم الاستحقاقي حسب معدل النجاح النهائي وإدراج رغباتهم في الولايات التي تتوفر على المناصب الشاغرة والتي يرغبون في تعيينهم بها، حيث سيكون استدعاء المرشحين الذين سمحت لهم ترتيباتهم الاستحقاقية بالحصول على منصب في أي ولاية يومي 25 و26 سبتمبر على مستوى مديرية التربية التي قام باجتياز المسابقة فيها أين يتعرف على المنصب الذي تحصل عليه وبعدها يقوم باختيار المؤسسة، هذا وسيستلم كل مترشح مستدعي التعيين يوم 28 سبتمبر بدءا من العاشرة صباحا ويكون الالتحاق بمؤسسة العمل يوم 29 من سبتمبر من جهة أخرى كشف مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية أن عملية استغلال القوائم الاحتياطية الوطنية تعد فرصة للمترشح الذي لم يسعفه الحظ في الحصول على منصب بالولاية التي يجتاز بها المسابقة بتمكينه من الحصول على منصب في ولايات أخرى حسب ترتيبه الاستحقاقي وذلك لشغل المناصب الشاغرة حاليا، موضحا أن وزارة التربية الوطنية قامت بوضع نظام معلوماتي لمعالجة هذه المسابقة آليا دون تدخل اليد البشرية حيث يختار الحاسوب المترشح الذي يستحق المنصب دون غيره معتبرا أن ذلك يعد أكبر ضمان لتحقيق الشفافية و يدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية وتخفيف الإجراءات على المترشحين، وتجدر الإشارة أنه تم ترقية 45 ألف أستاذ إلى رتبتي رئيسي مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة خلال سنة 2016، حيث ستوزع هذه المناصب على الولايات حسب النسب المعمول بها والمتعلقة بالموظفين الذين يستوفون شروط الترقية إلى هذه الرتب مؤكدا انه لا وجود لأي نوع من التجاوزات في هذه العملية، مشيرا في ذات السياق أن 30 ألف أستاذ أحيلوا على التقاعد.