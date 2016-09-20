ترحيل 650 عائلة بالصرول وأول ماي في الفاتح أكتوبر القادم



صورة من الأرشبف

كشفت مصادر محلية أمس لـ آخر ساعة أن السلطات الولائية لولاية عنابة أعطت الضوء الأخضر لترحيل المستفيدين من حصة 650 سكنا اجتماعيا بالبركة الزرقاء والمنحدرين من أحياء الصرول أول ماي وواد النيل في الفاتح أكتوبر المقبل وذلك خلال جلسة عمل عقدت عشية أول أمس بمقر الولاية تحت إشراف والي الولاية “ يوسف شرفة” ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ورؤساء الدائرة والبلدية للبوني وممثلي جميع السلطات المعنية الأخرى . ويأتي قرار الوالي بترحيل تلك العائلات التي عانت لسنوات طويلة من جحيم “ القصدير” بعد انتهاء الأشغال المتعلقة بالتهيئة وشبكات الربط المختلفة بالحصة المذكورة المتواجدة على مستوى حي البركة الزرقاء في انتظار استلام المدرسة الابتدائية قريبا وكذلك مثلما وعد به والي الولاية في وقت سابق للممثلين المستفيدين. يذكر أن مصالح دائرة البوني كانت قد شرعت مؤخرا في إحصاء البيوت الفوضوية للمستفيدين من حصة 650 سكنا اجتماعيا لسكان أول ماي والصرول التي ستخضع للتهديم خلال عملية الترحيل المرتقبة في الأول من أكتوبر المقبل . وفي هذا الإطار سخرت بلدية البوني أعوانا تابعين لمديرية السكن للإشراف على عملية وضع العلامات المميزة على البيوت الفوضوية التي أدرجت أسماء أصحابها ضمن قائمة المستفيدين من برنامج السكن الهش والذين سيرحلون إلى البركة الزرقاء . وحسب مصادرنا فان مصالح الدائرة والبلدية شرعتا في التحضير لعملية الإسكان لأكثر من 600 عائلة تقطن بالبيوت الفوضوية التي لها إحصاء 2007 بعد تحديد موعد الإسكان حيث تسعى الأخيرة أن تجري العملية في ظروف جيدة على غرار العمليات السابقة كسيدي سالم ومزرعتي سي ساسي وبوعقدية في أجواء احتفالية من قبل المستفيدين. والجدير بالإشارة أن “ يوسف شرفة” كان قد أعلن مؤخرا أن عملية الترحيل ستستانف في المنتصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري بترحيل العديد من الأحياء ببلديات الولاية.

عادل أمين