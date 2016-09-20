عصابة من الملثمين تهاجم شركة “جيسيبات” في عنابة وتسرق 20 مليون



صورة من الأرشبف

كشفت مصادر آخر ساعة أن عصابة مجهولة العدد والهوية قامت بداية هذا الأسبوع في ساعات متأخرة من الليل باقتحام مقر مديرية شركة البناء “جيسيبات” في حي ديدوش مراد حيث استعملوا القوة للدخول إلى الشركة وكانوا مدججين بالسيوف حيث دخلوا لكل المكاتب في المؤسسة وقاموا بسرقة خزنة من مصلحة المحاسبة بها قيمة 20 مليون ودفتر شيكات ولحسن حظ عون الأمن الذي كان يحرس في الفترة الليلية أنه لم يتعرض لأي مكروه خاصة أن أفراد هذه العصابة كانوا يحملون السيوف،وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية من أجل كشف هوية الفاعلين بعد أن رفعت المديرية شكوى ضد مجهول.

سليمان.ر