كانوا مدججين بالسيوف وعون الأمن ينجو من الموت

عصابة من الملثمين تهاجم شركة “جيسيبات” في عنابة وتسرق 20 مليون

20.09.2016

 


صورة من الأرشبف

كشفت مصادر آخر ساعة أن عصابة مجهولة العدد والهوية قامت بداية هذا الأسبوع في ساعات متأخرة من الليل باقتحام مقر مديرية شركة البناء “جيسيبات” في حي ديدوش مراد حيث استعملوا القوة للدخول إلى الشركة وكانوا مدججين بالسيوف حيث دخلوا لكل المكاتب في المؤسسة وقاموا بسرقة خزنة من مصلحة المحاسبة بها قيمة 20 مليون ودفتر شيكات ولحسن حظ عون الأمن الذي كان يحرس في الفترة الليلية أنه لم يتعرض لأي مكروه خاصة أن أفراد هذه العصابة كانوا يحملون السيوف،وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية من أجل كشف هوية الفاعلين بعد أن رفعت المديرية شكوى ضد مجهول.

 

 سليمان.ر 

 

 

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