آخر ساعة تكشف تفاصيل الإرهابية العنابية التي قتلت في ليبيا





كشفت مصادر آخر ساعة أن الإرهابية التي تمكنت القوات الليبية من قتلها في سرت الليبية يوم 5 سبتمبر الماضي والتي كانت ضمن تنظيم داعش و تنحدر من ولاية عنابة اسمها كوثر خوالدية والتي تبلغ من العمر 24 سنة متزوجة بشاب من عنابة وهو مفقود حاليا وتقطن في حي خرازة حيث استخرجت جواز سفرها البيومتري من بلدية برحال، وعكس ما أكده الموقع الإخباري “أخبار الليبي” الذي كشف عن خبر مقتلها و العثور على جواز سفرها الجزائري فإن الإرهابية لم تكن متزوجة برعية سودانية، وكانت تدرس القرآن في مسجد خرازة قبل أن تغادر مدينة عنابة وتتجه إلى ليبيا، وعند مقتلها في انفجار المبنى الذي تم قصفه اكتشفت القوات الليبية أنها كانت تضع ضمادات وهو ما يؤكد تعرضها لجروح ومشاركتها في معارك مع تنظيم داعش، كما تعرف عليها بعض المواطنين الليبيين مباشرة بعد أن شاهدوا صورها وأكد أحد الزوجين أنها سبق وأن أوقفت زوجته بسبب عدم ارتدائها للنقاب.

سليمان رفاس